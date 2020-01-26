Освободим от бумажной работы
Профессиональные Бухгалтерские услуги от 3000 рублей в месяц
Обслуживаем организации и индивидуальных предпринимателей
Защитим при налоговой проверке
Решим юридические вопросы
Сдадим отчётность в срок
Бесплатный выезд курьера за документами
Посещение ИНФС для решения любых вопросов бесплатно
Проверь свою бухгалтерию
Пройди тест «На кого работает твой бухгалтер». Проведи аудит своей бухгалтерии бесплатно
Наши услуги
Что вы получите при работе с нами?
Защиту интересов
перед ИФНС
Финансовую ответственность
за результат
Ведение зарплатного
проекта
Восстановление
бухучёта
Разблокировку счетов
Возмещение НДС
Безопасное
снижение налогов
Соблюдение конфеденциальности
информации
Снижение затрат
А вы знали, что при грамотном ведении бухгалтерии можно сократить до 30% на налоговых расходах
Как мы экономим Ваши деньги ?
Не бросаем клиентов
Если возникают какие-то сложности,
боремся до нужного результата
Принимаем сторону клиента
Когда мыслишь, как бизнесмен, а не бухгалтер,
проще понять то, что нужно заказчику
Всегда на связи
Бухгалтер - тот, кому доверяют деньги.
Звоните в любое время
Компетентные сотрудники
В нашей компании успешные и молодые
специалисты, которые знают бухгалтерский учёт,
аудит и правила налогообложения.
Берём на себя ответственность
Финансовые издержки, по нашей вине
оплачиваются из собственного кармана
Акция
Только для ИП и малых ООО!!!
3 месяца бесплатного юридического обслуживания . Успейте до 30 апреля 2020
- Звонок
- Обсуждение задачи
- Оценка работ
- Заключение договора
- Начало работы
- Получение результата
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